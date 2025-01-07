Эвакуационная группа ВСУ в Курской области не стала вывозить с передовой раненых солдат, а выбросила их в поле. Об этом написал военкор Александр Коц.

Военкор опубликовал видео, снятое разведчиками группировки войск «Север».

«Два автомобиля забрали несколько раненых и начали выдвижение к своим позициям, однако по непонятной причине два еще живых всушника были выброшены из машины», — написал Коц.

Недавно военнопленный Евгений Набока рассказал, что с ранеными иностранными наемниками обходятся более бережно. Чаще всего, после лечения их отправляют обратно в родные страны.

По его словам, за два года службы в его отделении лечились наемники из таких стран, как Германия, Чехия, Польша, Франция, Азербайджан, Грузия, Колумбия и Испания. Иностранцы размещались в общих палатах и лечились на равных условиях.

4 января пленный польский наемник заявил, что на стороне Украины принимает участие в боевых действиях «сборная мира» из наемников.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал о невыполнимом задании командования.