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Пленный санитар ВСУ рассказал о судьбе раненых наемников

Пленный ВСУ Набока: большинство раненых наемников после лечения уезжали домой
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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Большинство раненых иностранных наемников, которые сражались на стороне Украины, после лечения возвращались домой. Об этом рассказал РИА Новости военнопленный Евгений Набока.

«В основном они уезжали обратно, так как у них были тяжелые ранения. Бывали случаи, когда некоторые оставались, но большинство все же возвращалось домой, и причина этого часто была материальная», — отметил он.

Евгений служил в нейрохирургическом отделении военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове, куда поступали украинские военнослужащие и наемники с серьезными травмами.

По его словам, за два года службы в его отделении лечились наемники из таких стран, как Германия, Чехия, Польша, Франция, Азербайджан, Грузия, Колумбия и Испания. Иностранцы размещались в общих палатах и лечились на равных условиях.

4 января пленный польский наемник заявил, что на стороне Украины принимает участие в боевых действиях «сборная мира» из наемников.

Ранее житель Часова Яра рассказал о польских наемниках в городе.

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