Пленный поляк: за киевский режим воюет сборная мира из иностранных наемников

На стороне Украины принимает участие в боевых действиях «сборная мира» из наемников. Об этом в беседе с РИА Новости заявил пленный польский наемник.

Как он отметил, речь идет о наемниках из США, Бразилии, Хорватии, Колумбии, Германии и других стран.

3 января житель Часова Яра Валерий Дорош заявлял, что польские наемники остаются в промышленной зоне города в ДНР.

По его словам, в местных группах на «Часовом Яре» польские наемники регулярно размещают сообщения с просьбой к киевским властям организовать их вывод.

Кроме того, 3 января агентство ТАСС со ссылкой на представителей подпольной организации «Дозор» сообщило, что иностранные наемники из Азербайджана и Грузии были замечены среди сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) в Одессе.

Ранее пленный заявил, что ВСУ берут в свой состав всех иностранцев из-за нехватки людей.