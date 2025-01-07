Пленный боец ВСУ заявил, что его обманом отправили на невыполнимое задание

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что командование присоединило его к специальной группе пожилых и неопытных бойцов и отправило на заведомо невыполнимое задание. Его слова приводит РИА Новости.

По словам солдата, он служит с марта 2022 года. Во время распределения его направили в медицинское подразделение на должность водителя.

«Два года я служил и меня ни разу не отправили на подготовку», — заявил он.

Боец добавил, что командир его группы пообещал пожилым солдатам, что их отправят на три дня для работы охранниками в безопасном месте, однако на утро второго дня пребывания его позицию обстреляли, один из военных получил ранение. Солдаты запросили у руководства эвакуацию, однако в ответ на просьбу командиры пообещали забрать раненых и прислать еще двух солдат.

6 января командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» Апти Алаудинов опубликовал видео с военными ВСУ, попавшими в плен в ходе боевых действий. Пленные, принимавшие участие в провальной контратаке в Курской области, призвали украинских граждан стрелять в сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов), которые занимаются мобилизацией.

Ранее депутат Рады рассказал о дезертирстве мобилизованных украинцев на учениях за границей.