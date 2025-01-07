МО РФ: ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 325 военнослужащих

Министерство обороны России сообщило, что за сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области составили свыше 325 военнослужащих.

Также были уничтожены 10 танков, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 11 бронемашин и другая техника.

По данным Минобороны, всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 49830 военнослужащих.

В понедельник, 7 января, сообщалось, что экипаж вертолета Ми-35М уничтожил опорный пункт и личный состав подразделений Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. По данным ведомства, российский экипаж во время выполнения задачи по поддержке подразделений группировки «Север» выпустили ракеты по координатам авианаводчика и уничтожили позицию ВСУ. До этого экипаж российского вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. По данным Минобороны, летчики армейской авиации ударили ракетами по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ.

Ранее эксперт заявил, что конгресс США и американцы не знали о курской операции ВСУ.