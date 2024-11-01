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Пленный украинец рассказал о вербовке в ВСУ под угрозой пыток заключенных

Пленный Мусиец: осужденных из колонии вербовали в ВСУ под угрозой пыток

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РИА Новости

Осужденных из одной харьковской колонии под угрозой пыток вербовали в 58-ю бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ), действующую на Покровском (Красноармейском) направлении. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал бывший заключенный, пленный боец ВСУ Максим Мусиец.

По словам бойца, его и других заключенных забрали с места лишения свободы, туда приехали «покупатели». Всех мужчин собрали в одном помещении, от них требовали идти служить в армию, предлагали обеспечение.

«Они («покупатели») уехали, нас обратно собрали блатные и сказали, что поставили нам ультиматум, что если не хотите идти в армию, будете платить деньги на «общак» и будем ломать конечности, руки, ноги», — поделился Мусиец.

Он рассказал, что заключенных избивали дубовыми палками, одного довели до состояния полусмерти.

Также Мусиец сообщил, что еще один его знакомый пострадал от того, что у него не было денег на «общак», при этом он не захотел вступать в ВСУ. Этого мужчину тоже очень сильно избили.

Ранее бывший украинский военный рассказал, что спецслужбы Польши вербовали военных ВСУ во время обучения в Европе.

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