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ВС России нанесли поражение девяти бригадам ВСУ в Курской области

Группировка «Север» нанесла поражение девяти бригадам ВСУ в Курской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Север» ударили по живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ), поразив девять вражеских бригад в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны ВСУ», — говорится в сообщении.

Боевые столкновения произошли в районе населенных пунктов Казачья Локня, Кубаткин, Лебедевка, Никольский, Суджа и Черкасское Поречное.

Недавно агентство ТАСС со ссылкой на источники сообщило, что более половины личного состава из 225-го штурмового батальона ВСУ в Курской области – заключенные.

7 января сообщалось, что в Курской области сдалось в плен значительное количество украинских военных.

В тот же день подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис высказал мнение, что контратака ВСУ в Курской области нацелена на привлечение внимания к Украине.

Ранее украинское командование приказало захватить Большое Солдатское в Курской области.

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