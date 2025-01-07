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Российский оператор FPV-дрона уничтожил один багги ВСУ

Минобороны: расчет FPV-дрона группировки войск «Север» уничтожил багги ВСУ
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российская группировка войск «Север» с помощью расчета FPV-дрона уничтожила багги Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России, передает ТАСС.

«Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск «Север» с помощью БПЛА был выявлен багги противника в районе одного из населенных пунктов в Харьковской области, перевозивший боевиков ВСУ для проведения ротации», — говорится в сообщении.

По данным российского оборонного ведомства, российские бойцы после анализа разведданных приняли решение об огневом поражении багги ВСУ. Обнаруженная цель была оперативно ликвидирована. В Минобороны отметили, что средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание в цель.

До этого оператор беспилотников с позывным «Кино» рассказал журналистам, что противотанковое подразделение 58-й армии группировки войск «Днепр» уничтожило пикап с личным составом украинских войск в Запорожской области. По словам военного, российские бойцы обнаружили пикап Вооруженных сил Украины (ВСУ) с живой силой в ходе разведки и нанесли по нему удар беспилотником.

Ранее Росгвардейцы поразили колонну техники ВСУ при попытке контратаки в Курской области.

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