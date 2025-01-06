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Российские военные уничтожили пикап ВСУ в Запорожской области

РИА Новости: ВС РФ уничтожили пикап с личным составом ВСУ в Запорожской области
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Минобороны России

Оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным «Кино» рассказал журналистам, что противотанковое подразделение 58-й армии группировки войск «Днепр» уничтожило пикап с личным составом украинских войск в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам военного, российские бойцы обнаружили пикап Вооруженных сил Украины (ВСУ) с живой силой в ходе разведки и нанесли по нему удар беспилотником. Как уточнил «Кино», ВСУ используют пикапы для подвоза боекомплекта — в зависимости от условий подразделение применяет против них БПЛА или противотанковые ракетные комплексы.

«Если обнаруживаем цель, то поражаем либо ПТУР (противотанковая управляемая ракета. — «Газета.Ru»), либо FPV-дроном в зависимости от рельефа местности, от дальности», — сказал военный.

По его словам, ВСУ прячут технику в лесах, и сейчас ее стало легче обнаруживать, потому что вся листва опала.

29 декабря Минобороны РФ сообщало, что расчет FPV-дрона группировки войск «Север» уничтожил автомобиль ВСУ и сорвал ротацию в Харьковской области. По данным ведомства, российские военные с помощью дрона выявили пикап украинских войск в лесу, который доставлял бойцов ВСУ на позиции. После обнаружения цель оперативно уничтожил FPV-дрон подразделения специального назначения группировки войск «Север».

Ранее Росгвардейцы поразили колонну техники ВСУ при попытке контратаки в Курской области.

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