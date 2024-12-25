Военно-политический эксперт Ян Гагин сообщил РИА Новости, что ВСУ сосредоточили серьезную группировку в Часове Яре.

По словам Гагина, украинские военные во время штурма Артемовска понимали, что им придется его оставить, и поэтому готовили пути отступления.

«И, собственно говоря, формировали Часов Яр именно как новый город-крепость, который будет заменять Артемовск», — пояснил Гагин.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 415 военнослужащих в зоне ответственности группировок российских войск «Юг» и «Восток».

Также заместитель командира эвакуационного взвода казачьего ремонтно-восстановительного отряда «Оскол» добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск «Юг», с позывным «Ара» рассказал, что иностранная техника, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют в боях за Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР), не может справиться с погодными условиями региона.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.