Основатель украинского национального батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Андрей Билецкий высказал свое мнение по поводу идеи прекращения огня. Соответствующее заявление он сделал в беседе с журналисткой Натальей Мосейчук.

Он отметил, что если будет достигнуто перемирие, это не приведет к катастрофическим последствиям, при условии, что не произойдет анархия.

Билецкий добавил, что украинские власти могут использовать время перемирия для модернизации страны. Тем не менее, он также указал на возможность того, что после завершения конфликта в Украине может сохраниться риск внутренних противостояний.

6 января французский президент Эммануэль Макрон заявил, что США должны помочь другим странам «убедить Россию» сесть за стол переговоров ради урегулирования конфликта на Украине.

В этот же день подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис сказал, что российский лидер Владимир Путин имеет ключевое преимущество в переговорах по ситуации на Украине. По словам Дэвиса, на данный момент у России нет необходимости завершать конфликт путем мирных переговоров, поскольку ВС РФ могут военным путем добиться поставленных задач.

Ранее Турция заявила о готовности принять переговоры по Украине.