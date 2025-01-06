США должны помочь другим странам «убедить Россию» сесть за стол переговоров ради урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон, выступление которого транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца на платформе X.

Глава государства высказался о вооруженном противостоянии между Киевом и Москвой в ходе конференции с участием послов, состоявшейся в Париже.

«США должны помочь нам, чтобы изменить характер ситуации и убедить Россию сесть за стол переговоров», — отметил он.

В то же время Макрон призвал украинское руководство «вести реалистичные дискуссии» по территориальным вопросам. Как сказал президент, Киеву придется обсуждать территориальные вопросы с Москвой с учетом сложившихся реалий.

6 января американский журналист Джексон Хинкл дал интервью для РИА Новости. Во время беседы он выразил уверенность, что Украине не следует участвовать в переговорах по урегулированию конфликта. По мнению специалиста, дискуссия должна вестись только между РФ и США, так как «война идет» между ними.

Ранее избранному американскому лидеру Дональду Трампу рекомендовали признать поражение Украины после вступления в должность.