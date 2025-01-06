Российская армия нанесла поражение ВСУ в районах 16 сел в Курской области

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли поражение формированиям украинской армии в районах 16 населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

«В ходе наступательных действий подразделения российских войск нанесли поражение формированиям пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, трех бригад территориальной обороны и штурмового батальона ВСУ», — говорится в публикации.

В оборонном ведомстве добавили, что боевые действия велись в районах населенных пунктов Александрия, Гуево, Казачья Локня, а также в Куриловке, Лебедевке, Леонидово и в Малой Локне. Кроме того, бои шли в таких населенных пунктах, как Махновка, Мирный, Николаево-Дарьино и Никольский.

Также российские войска нанесли поражение Вооруженным силам Украины в районах населенных пунктов Русское Поречное, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа и Черкасское Поречное.

В ходе боевых действий ВСУ потеряли до 485 военнослужащих на территории Курской области за последние сутки.

Утром 5 января Вооруженные силы Украины провели контратаку в Курской области. Около 14:00 по московскому времени российское Минобороны сообщило, что атака была совершена в направлении хутора Бердин, а ее цель — остановить российское наступление.

Ранее стало известно о новом наступлении ВСУ на Курскую область.