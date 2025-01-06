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Минобороны сообщило о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 485 солдат в Курской области
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Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 485 военнослужащих на территории Курской области за последние сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Кроме того, ВС РФ уничтожили 10 танков и пять бронетранспортеров, три боевые машины пехоты, 39 боевых бронированных машин, инженерную машину разграждения, 11 автомобилей, семь минометов и станцию РЭБ. Также четверо солдат ВСУ сдались в плен.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял свыше 49,5 тыс. военнослужащих, 283 танка, 212 боевых машин пехоты, 158 бронетранспортера и многое другое.

Российская армия отражает атаки ВСУ в Курской области с 6 августа. В регионе действует режим контртеррористической операции (КТО).

Президент России Владимир Путин считает, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее российские военкоры сообщили о новом наступлении ВСУ на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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