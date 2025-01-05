ВСУ начали наступление в Курской области. Минобороны сообщило об отражении атаки

Утром 5 января ВСУ предприняли попытку наступления в Курской области, в которой участвовали два танка, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом. Атака началась на фоне подготовки к визиту на Украину будущего спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа Кита Келлога. К 14:00 мск Минобороны России отчиталось об отражении наступления, заявив, что ВСУ за сутки потеряли до 340 человек.

Украинские военнослужащие предприняли попытку наступления в направлении села Большое Солдатское и соседнего с ним хутора Бердин вдоль трассы 38К-004, а также атаковали российские позиции в селе Пушкарное Курской области, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Пока неизвестно, насколько масштабными являются наступательные действия противника и какие силы были задействованы. Но очевидно, что ВСУ, прижатые в последние недели к Судже с юго-востока, решительно не намерены терять свой «Курский плацдарм», — говорится в сообщении.

Военкор Семен Пегов пишет, что украинские войска наступают малыми группами, высаживают пехоту в лесных массивах под прикрытием бронемашин.

Другой военный корреспондент Роман Алехин отмечает, что ВСУ задействовали тралы разминирования, танки и другую бронетехнику.

«Район атаки противник плотно накрыл РЭБом, так что многие дроны бесполезны. Возможно, противник будет пробовать пробиваться и на других направлениях», — пишет Алехин.

Канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» добавил, что бронетехника ВСУ перевозит толпы пехоты. По украинским силам активно работает российская артиллерия и танки, а авиация летит на подмогу сухопутным войскам.

Ночью ВСУ разминировали подступы к Бердину и дороги. Повторное наступление ВСУ на Курскую область официально подтвердили в «Центре по борьбе с дезинформацией» при СНБО Украины, а также глава офиса президента Андрей Ермак, назвавший происходящее «хорошими новостями».

По словам военкора Михаила Звинчука (Telegram-канал «Рыбарь»), ВСУ готовили группировку для январского наступления на протяжении нескольких месяцев, и их действия не остались незамеченными.

Отражение атаки

Около 14:00 мск Минобороны России заявило, что российские военные отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ в Курской области.

«Около 9:00 мск, с целью остановить наступление российских войск на Курском направлении, противник предпринял контратаку штурмовой группы в составе двух танков, машины разграждения и двенадцати боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин», — подтвердили в ведомстве.

Бойцы группировки войск «Север» нанесли поражение штурмовой группе ВСУ. Украинцы потеряли два танка, машину разграждения и семь боевых бронированных машин. «Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — подчеркнули в Минобороны.

За сутки группировка «Север» на Курском направлении нанесла поражение силам 14 украинских бригад и отразила две контратаки. ВСУ потеряли около 340 солдат убитыми и ранеными.

Почему сейчас?

О том, что ВСУ готовят новое крупное наступление, российские военкоры сообщали в течение последних двух недель. Предполагалось, что в Киеве ждут заморозков: технике проще передвигаться по промерзшей земле. Согласно данным Gismeteo, сейчас в Судже минус 3 градуса. Однако уже 7 января ожидается плюсовая температура, а 9 января столбики термометров поднимутся до 9 градусов.

Наступление ВСУ началось на фоне подготовки к визиту на Украину Кита Келлога — будущего спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа. Агентство Reuters сообщало, ссылаясь на источники, что Келлог планирует посетить Киев и несколько европейских столиц в начале января, поскольку новая администрация США стремится как можно скорее завершить конфликт на Украине.

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Ранее была обнародована одна из первых версий плана урегулирования конфликта, разработанного Келлогом. Документ включает в себя пять пунктов, в том числе предложения по прекращению изоляции РФ и сохранению за ней новых территорий.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский назвал операцию ВСУ в Курской области «сильным козырем» в переговорах, особенно со странами глобального Юга.

«Курск очень сильный козырь во всех переговорах. Особенно со странами глобального Юга. Я никогда не думал, что это окажет на них такое влияние. А на них это оказало большое влияние», — заявил Зеленский в интервью.

Для стран глобального Юга Россия всегда была непобедимой, однако теперь Украина доказала, что это не так, считает украинский лидер. По его словам, украинские подразделения «более четырех месяцев контролируют часть российской территории», а россияне якобы «ничего не могут сделать».