Над Белгородской и Курской областями сбили по два беспилотника ВСУ

За два часа средства противовоздушной обороны уничтожили украинские беспилотники над двумя российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
По данным ведомства, с 11:00 до 13:00 мск средства ПВО сбили по два беспилотника над территориями Белгородской и Курской областей.
Утром 6 января губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области.
Этой ночью ВСУ атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата село Ржевка Шебекинского округа Белгородской области, в результате чего пострадали два мирных жителя. У одного мужчины осколочные ранения лица, грудной клетки и руки, у второго — осколочное ранение головы, баротравма и контузия.
4 января губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что за ночь и утро над регионом были уничтожены четыре беспилотника. По его словам, для отражения атаки применялись средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и стрелковое оружие.
Ранее в сеть попали кадры, на которых кот сбил учебный украинский дрон.