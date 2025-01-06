Над Белгородской и Курской областями сбили по два беспилотника ВСУ

МО РФ: силы ПВО сбили по два дрона ВСУ над Белгородской и Курской областями

За два часа средства противовоздушной обороны уничтожили украинские беспилотники над двумя российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, с 11:00 до 13:00 мск средства ПВО сбили по два беспилотника над территориями Белгородской и Курской областей.

Утром 6 января губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области.

Этой ночью ВСУ атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата село Ржевка Шебекинского округа Белгородской области, в результате чего пострадали два мирных жителя. У одного мужчины осколочные ранения лица, грудной клетки и руки, у второго — осколочное ранение головы, баротравма и контузия.

4 января губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что за ночь и утро над регионом были уничтожены четыре беспилотника. По его словам, для отражения атаки применялись средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и стрелковое оружие.

Ранее в сеть попали кадры, на которых кот сбил учебный украинский дрон.