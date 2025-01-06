Попытка прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении пресечена решительными действиями подразделений группировки войск «Север», основные силы противника были уничтожены у Бердина. Об этом сообщило министерство обороны России.

«С целью остановить наступление ВС России на Курском направлении, противник предпринял контратаку штурмовыми группами в направлении Большого Солдатского», — проинформировало российское оборонное ведомство.



В результате огневого поражения основные силы ВСУ были уничтожены на подступах к хутору Бердин.

Накануне сообщалось, что Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что бронегруппу ВСУ заметили на подступах к хутору Бердин в Большесолдатском районе Курской области.

Утром 5 января ВСУ провели контратаку в Курской области. Около 14:00 мск российское Минобороны сообщило, что атака была совершена в направлении хутора Бердин, а ее цель — остановить российское наступление.

В военном ведомстве также заявили, что российские войска нанесли удар по штурмовой группе ВСУ, в результате которого были уничтожены два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин.

Ранее профессор предупредил о наступлении самого опасного периода украинского конфликта.