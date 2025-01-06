Украинскую бронетехнику заметили в районе хутора Бердин в Курской области

«РВ»: ВСУ движутся на Бердин в Курской области минимум на шести бронемашинах

Бронегруппу Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили на подступах к хутору Бердин в Большесолдатском районе Курской области. Об этом заявил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Бронетехника [ВСУ] идет на Бердин. Бронегруппа ВСУ из Черкасского Поречного движется на Бердин, минимум на шести боевых бронемашинах», — пишет канал, публикуя фотографию, на которой видно ситуацию на земле с дрона.

По данным «РВ», накопление украинских сил также зафиксировано у Русского Поречного.

Утром 5 января ВСУ провели контратаку в Курской области. Около 14:00 мск российское Минобороны сообщило, что атака была совершена в направлении хутора Бердин, а ее цель — остановить российское наступление.

В военном ведомстве также заявили, что российские войска нанесли удар по штурмовой группе ВСУ, в результате которого были уничтожены два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин.

Ранее профессор предупредил о наступлении самого опасного периода украинского конфликта.