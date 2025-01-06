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Минобороны сообщило о взятии еще одного населенного пункта в ДНР

МО РФ: российские войска взяли под контроль населенный пункт Даченское в ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Даченское в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, населенный пункт удалось взять благодаря действиям подразделений группировки войск «Центр».

В этот же день во время активных наступательных действий подразделения «Южной» группировки Вооруженных сил Российской Федерации полностью взяли под контроль город Курахово – наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса.

Накануне сообщалось, что российские войска подняли флаг в поселке Петропавловка, расположенном между Курахово и Покровском.

Город Курахово расположен на западе ДНР в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (украинское название — Покровск). Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса. Взятие города под контроль позволит российским войскам выйти к западным границам республики.

Ранее в сети появилось видео отступления солдат ВСУ из Курахово.

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