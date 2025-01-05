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Военкоры заявили, что российские войска подняли флаг в поселке Петропавловка

«РВ»: ВС России подняли флаг в Петропавловке между Курахово и Покровском

Вооруженные силы (ВС) России подняли флаг в поселке Петропавловка, расположенном между Курахово и Покровском. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По информации канала, российские войска взяли населенный пункт под контроль 4 января. Операция была выполнена бойцами 114-й бригады 51-й армии.

«В процессе выполнения боевой задачи наши подразделения успешно ликвидировали очаги сопротивления врага, ликвидируя его укрытия и позиции. В ходе боев был нанесен серьезный урон ВСУ: уничтожена техника и живая сила, взяты пленные», — написали военкоры.

Накануне Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль село Надия в ЛНР. Российские войска также нанесли удар по живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Двуречная, Глушковка, Ивановка, Загрызово, Зеленый Гай Харьковской области.

5 января немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что российские войска продвигаются вперед и все ближе подходят к цели взять под контроль ДНР и ЛНР. В материале отмечалось, что Россия ежедневно наносит авиаудары и перемещает фронт на востоке Украины.

Ранее в сети появилось видео отступления солдат ВСУ из Курахово.

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