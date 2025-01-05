Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ запустили в Курской области воздушный «шар-террорист»

SHOT: ВСУ ночью послали в Курскую область воздушный шар-террорист
close
Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) минувшей ночью запустили в Курской области воздушный «шар-террорист», чтобы с его помощью провести разведку боем. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его информации, летательный аппарат мог нести несколько мин.

«Предварительно, противник хотел таким образом перед попыткой контрнаступления устроить диверсию на одном из стратегических объектов Курской области», — сказано в сообщении.

Канал отмечает, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили воздушный «шар-террорист».

Украинские малоразмерные воздушные шары, прозванные «шарами-террористами», имеют большую, чем у беспилотников, грузоподъемность. Предположительно, один шар может нести до шести 82-миллиметровых мин. ВСУ маскируют такие аппараты под метеозонды.

Днем 5 января в Минобороны РФ сообщили, что украинские войска провели контратаку в Курской области в направлении хутора Бердин, чтобы остановить российское наступление, но им было нанесено поражение.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами