ВСУ запустили в Курской области воздушный «шар-террорист»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) минувшей ночью запустили в Курской области воздушный «шар-террорист», чтобы с его помощью провести разведку боем. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По его информации, летательный аппарат мог нести несколько мин.
«Предварительно, противник хотел таким образом перед попыткой контрнаступления устроить диверсию на одном из стратегических объектов Курской области», — сказано в сообщении.
Канал отмечает, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили воздушный «шар-террорист».
Украинские малоразмерные воздушные шары, прозванные «шарами-террористами», имеют большую, чем у беспилотников, грузоподъемность. Предположительно, один шар может нести до шести 82-миллиметровых мин. ВСУ маскируют такие аппараты под метеозонды.
Днем 5 января в Минобороны РФ сообщили, что украинские войска провели контратаку в Курской области в направлении хутора Бердин, чтобы остановить российское наступление, но им было нанесено поражение.
С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.
Ранее сообщалось, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.