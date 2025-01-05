ВСУ запустили в Курской области воздушный «шар-террорист»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) минувшей ночью запустили в Курской области воздушный «шар-террорист», чтобы с его помощью провести разведку боем. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его информации, летательный аппарат мог нести несколько мин.

«Предварительно, противник хотел таким образом перед попыткой контрнаступления устроить диверсию на одном из стратегических объектов Курской области», — сказано в сообщении.

Канал отмечает, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили воздушный «шар-террорист».

Украинские малоразмерные воздушные шары, прозванные «шарами-террористами», имеют большую, чем у беспилотников, грузоподъемность. Предположительно, один шар может нести до шести 82-миллиметровых мин. ВСУ маскируют такие аппараты под метеозонды.

Днем 5 января в Минобороны РФ сообщили, что украинские войска провели контратаку в Курской области в направлении хутора Бердин, чтобы остановить российское наступление, но им было нанесено поражение.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.