Российская авиация атаковала ВСУ в курском приграничье

Минобороны РФ: Су-34 нанес удар авиабомбами по ВСУ в Курской области

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 сбросил авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции по скоплению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Удар был нанесен по личному составу, бронетехнике и опорному пункту ВСУ в курском приграничье.

После получения данных от разведки об успешном попадании, экипаж Су-34 вернулся на аэродром вылета, добавили в оборонном ведомстве.

Утром 5 января ВСУ предприняли попытку наступления в Курской области, в которой участвовали два танка, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом. Атака началась на фоне подготовки к визиту на Украину будущего спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа Кита Келлога. К 14:00 мск Минобороны России отчиталось об отражении наступления, заявив, что ВСУ за сутки потеряли до 340 человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

С 6 августа Вооруженные силы России ведут бои с подразделениями ВСУ в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее Путин рассказал, что будет после освобождения Курской области.