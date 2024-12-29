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Российский беспилотник помешал ротации ВСУ в Харьковской области

Минобороны: российский FPV-дрон сорвал ротацию ВСУ в Харьковской области
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Расчет FPV-дрона группировки войск «Север» уничтожил автомобиль ВСУ и сорвал ротацию в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военные с помощью дрона выявили пикап противника в лесу, который доставлял бойцов ВСУ на позиции. После обнаружения цель оперативно уничтожил FPV-дрон подразделения специального назначения группировки войск «Север».

Данные объективного контроля зафиксировали прямое попадание по автомобилю и сильный пожар.

До этого российские военные нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины, площадке запуска беспилотников, а также скоплениям живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины в 137 районах. Также за минувшие сутки средства противовоздушной обороны сбили 61 украинский беспилотник.

29 декабря министерство обороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Новотроицкое в Донецкой народной республике.

Ранее боец ВСУ прочитал листовку и сдался в плен в Курской области.

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