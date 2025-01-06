Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-разведчик США предупредил Запад о рисках из-за ударов ATACMS по России

Экс-разведчик США Риттер: удары ATACMS по России несут большие риски для Запада
close
John Hamilton/AP

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовать ATACMS против России, подобные недавней атаке на Белгородскую область, представляют большую опасность для Запада. Об этом заявил бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер в эфире YouTube-канала журналиста Дэнни Хайфона.

«Применение ATACMS Украиной — это, вероятно, одно из самых опасных событий за весь этот конфликт. Оно несет больший риск (для Запада — прим. ред.), <...> чем все, что встречалось», — сказал эксперт.

Так он прокомментировал обещание Минобороны РФ ответить на неудачную попытку ВСУ атаковать ракетами ATACMS Белгородскую область 3 января. По данным министерства, все ракеты были перехвачены и уничтожены расчетами зенитных ракетных комплексов С-400 и «Панцирь-СМ».

Риттер отметил, что российский ответ на удары по приграничному региону могут стать мощным сигналом для США, которая поставляет Украине ATACMS, для Великобритании, причастной к планированию нападения ВСУ на Курскую область, а также для Франции и Германии, которые хотят отправить свои войска на Украину.

5 января ирландский журналист Чей Боуз заявил, что американские ракеты ATACMS на Украине «опозорились», поскольку не смогли поменять ситуацию на поле боя в пользу ВСУ.

Ранее в США допустили прекращение ударов ракетами ATACMS по России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами