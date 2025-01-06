Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовать ATACMS против России, подобные недавней атаке на Белгородскую область, представляют большую опасность для Запада. Об этом заявил бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер в эфире YouTube-канала журналиста Дэнни Хайфона.

«Применение ATACMS Украиной — это, вероятно, одно из самых опасных событий за весь этот конфликт. Оно несет больший риск (для Запада — прим. ред.), <...> чем все, что встречалось», — сказал эксперт.

Так он прокомментировал обещание Минобороны РФ ответить на неудачную попытку ВСУ атаковать ракетами ATACMS Белгородскую область 3 января. По данным министерства, все ракеты были перехвачены и уничтожены расчетами зенитных ракетных комплексов С-400 и «Панцирь-СМ».

Риттер отметил, что российский ответ на удары по приграничному региону могут стать мощным сигналом для США, которая поставляет Украине ATACMS, для Великобритании, причастной к планированию нападения ВСУ на Курскую область, а также для Франции и Германии, которые хотят отправить свои войска на Украину.

5 января ирландский журналист Чей Боуз заявил, что американские ракеты ATACMS на Украине «опозорились», поскольку не смогли поменять ситуацию на поле боя в пользу ВСУ.

Ранее в США допустили прекращение ударов ракетами ATACMS по России.