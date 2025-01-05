Bloomberg: применение Украиной ракет ATACMS в будущем находится под вопросом

Применение Киевом американских ракет ATACMS для ударов вглубь территории России в будущем находится под вопросом. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Будущее использование ракет Киевом находится под вопросом», — говорится в сообщении издания.

Агентство напоминает, что избранный президент США Дональд Трамп уже высказывал свою позицию по нанесению ударов вглубь России американскими ракетами. Трамп заявлял, что «крайне категорически» против использования Украиной ракет для удара по России.

4 января министерство обороны России сообщило о предотвращении ракетного удара по Белгородской области ракетами ATACMS 3 января и пообещало предпринять ответные меры.

По данным министерства, все ракеты были перехвачены и уничтожены расчетами зенитных ракетных комплексов С-400 и «Панцирь-СМ».

В сообщении отмечается, что на действия киевского режима, осуществляемые, по данным ведомства, при поддержке западных стран, будут приняты ответные меры.

Ранее американский словарь упомянул ракету «Орешник».