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Стало известно, как ракеты ATACMS «опозорились» на Украине

Журналист Боуз: ракеты ATACMS опозорились в конфликте на Украине
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John Hamilton/AP

Американские ракеты ATACMS на Украине «опозорились», поскольку не смогли поменять ситуацию на поле боя в пользу ВСУ. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«(Ракеты ATACMS. – прим. ред.) должны «изменить правила игры», добавились к танкам «Леопард» и «Абрамс» в списке «опозорившихся», - подчеркнул он.

Сообщалось, что применение Киевом американских ракет ATACMS для ударов вглубь территории России в будущем находится под вопросом.

4 января министерство обороны России заявляло о предотвращении ракетного удара по Белгородской области ракетами ATACMS 3 января и пообещало предпринять ответные меры.

По данным министерства, все ракеты были перехвачены и уничтожены расчетами зенитных ракетных комплексов С-400 и «Панцирь-СМ».
В сообщении отмечается, что на действия киевского режима, осуществляемые, по данным ведомства, при поддержке западных стран, будут приняты ответные меры.

Ранее американский словарь упомянул ракету «Орешник».

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