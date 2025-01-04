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В Минобороны пообещали ответить на удар ракетами ATACMS по Белгородской области

МО: на обстрелы Белгородской области ракетами ATACMS будет дан ответ
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Reuters

Министерство обороны России сообщило о предотвращении ракетного удара по Белгородской области ракетами ATACMS 3 января и пообещало предпринять ответные меры. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным министерства, все ракеты были перехвачены и уничтожены расчетами зенитных ракетных комплексов С-400 и «Панцирь-СМ».

В сообщении отмечается, что на действия киевского режима, осуществляемые, по данным ведомства, при поддержке западных стран, будут приняты ответные меры.

В конце декабря в США подчеркнули, что у Вооруженных сил Украины осталось только около 50 из 500 переданных США дальнобойных ракет ATACMS. По данным The New York Times, весной Вашингтон поставил ВСУ около 500 ракет ATACMS из запасов Пентагона. Уточняется, что Киев якобы не использовал эти ракеты для ударов вглубь России, однако применял их для атак по новым российским территориям.

До этого сообщалось, что российские военные сбили все ракеты ATACMS, которые были запущены по предприятию в Ростовской области со стороны Украины.

Ранее в России не исключили, что ВСУ готовят рождественское наступление.

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