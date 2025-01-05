Ганчев: в Харьковской области при атаке дрона ВСУ ранены шесть человек

Четыре ребенка и двое взрослых получили ранения из-за атаки беспилотника украинской армии в Харьковской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава пророссийской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

Он отметил, что украинский FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором находились мирные жители, на территории, подконтрольной российским военным.

Пострадавших доставили в медучреждения Белгородской области. Им оказывают помощь.

Незадолго до этого российские ПВО сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями Белгородской и Курской областей.

Несколькими часами ранее Минобороны сообщило, что дежурные средства ПВО сбили несколько беспилотников над двумя российскими регионами. По информации ведомства, над территорией Белгородской области уничтожили три дрона, еще два — над Курской.

Ранее украинские беспилотники атаковали нефтепровод «Дружба» в Брянской области.