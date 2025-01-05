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Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника ВСУ

Минобороны: системы ПВО сбили два дрона ВСУ над Белгородской и Курской областями
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Inna Varenytsia/Reuters

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями Белгородской и Курской областей. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, атаки украинских войск проводились в период с 12:55 до 14:00 мск.

Несколькими часами ранее Минобороны сообщило, что дежурные средства ПВО сбили несколько беспилотников над двумя российскими регионами. По информации ведомства, над территорией Белгородской области уничтожили три дрона, еще два — над Курской.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что несколько беспилотников ВСУ со взрывчаткой атаковали нефтепровод «Дружба» в Брянской области. По его данным, все дроны были сбиты в небе.

В ночь на 5 января в небе над Ростовской областью были ликвидированы 37 БПЛА. По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, в ходе массированной воздушной атаки дроны были сбиты в том числе в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах.

Ранее под Воронежем произошло возгорание из-за обломков БПЛА.

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