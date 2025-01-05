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Средства ПВО за два часа сбили пять беспилотников над двумя российскими регионами

Минобороны РФ: силы ПВО сбили пять дронов над Курской и Белгородской областями
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Станислав Красильников/РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотников над двумя российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, с 10:00 до 12:00 мск средства ПВО сбили три дрона над территорией Белгородской области и два — над Курской.

Всего за минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами 61 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. 37 беспилотников были уничтожены над Ростовской областью, 20 – над Брянской областью, два дрона были сбиты над территорией Воронежской области, один беспилотник – над территорией Белгородской области и еще один дрон – над Орловской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее мэр Воронежа рассказал о повреждениях в городе после атаки БПЛА ВСУ.

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