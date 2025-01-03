Рогов: ВС РФ вошли в Петропавловку в ДНР, начались бои за село

Российские войска вошли в Петропавловку на западе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

«Севернее Курахово... наши войска освободили свыше семи квадратных километров и вошли в Петропавловку», — заявил он.

Он отметил, что за село начались бои.

Также Рогов рассказал, что Вооруженные силы России начали зачистку от разрозненных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в промышленной зоне в Курахово в западной части Донецкой народной республике. Агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщало, что российские военные фактически зачистили группировку ВСУ к югу от населенного пункта Курахово. Отмечается, что речь идет о территории от Успеновки до села Янтарное и окрестностей.

Ранее в США оценили важность взятия Курахово силами ВС РФ.