Беспилотник поразил в Курской области британский танк Challenger 2. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале «Тройка».

Как пишет Telegram-канал «Рыбарь», удар по боевой машине был нанесен дроном расчета БПЛА 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России. По его информации, всего Киеву передали 13 таких таких танков в 2023 году, которые затем поступили на вооружение 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

«С учетом предыдущих потерь на текущий момент в распоряжении ВСУ остается 5–6 «Челленджеров», — сказано в сообщении «Рыбаря».

Днем 5 января в Минобороны РФ сообщили, что украинские войска провели контратаку в Курской области в направлении хутора Бердин, чтобы остановить российское наступление, но им было нанесено поражение.

С 6 августа ВС России ведут бои с подразделениями ВСУ в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее беспилотники на оптоволокне уничтожили в Курской области три танка ВСУ.