Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появились кадры поражения британского танка в Курской области

Опубликовано видео поражения британского танка Challenger 2 в Курской области
close
Global Look Press

Беспилотник поразил в Курской области британский танк Challenger 2. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале «Тройка».

Как пишет Telegram-канал «Рыбарь», удар по боевой машине был нанесен дроном расчета БПЛА 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России. По его информации, всего Киеву передали 13 таких таких танков в 2023 году, которые затем поступили на вооружение 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

«С учетом предыдущих потерь на текущий момент в распоряжении ВСУ остается 5–6 «Челленджеров», — сказано в сообщении «Рыбаря».

Днем 5 января в Минобороны РФ сообщили, что украинские войска провели контратаку в Курской области в направлении хутора Бердин, чтобы остановить российское наступление, но им было нанесено поражение.

С 6 августа ВС России ведут бои с подразделениями ВСУ в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее беспилотники на оптоволокне уничтожили в Курской области три танка ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами