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Над российскими регионами сбили четыре беспилотника ВСУ

Минобороны: четыре беспилотника ВСУ сбили над Белгородской и Курской областями
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Министерство обороны РФ

Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника в небе над двумя российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В период с 15:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.

Известно, что три беспилотника были сбиты над Белгородской областью, а еще один — над Курской. Информации о пострадавших на данный момент нет.

5 января средства ПВО в течение двух часов сбили пять беспилотников над российскими регионами.

Всего за минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами 61 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. 37 беспилотников были уничтожены над Ростовской областью, 20 – над Брянской областью. Кроме того, вражеские БПЛА были уничтожены над Белгородской, Воронежской и Орловской областями.

Ранее ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области.

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