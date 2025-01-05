Глава ВГА Харьковской области сообщил о продвижении российских войск

Ганчев заявил, что украинские войска могут попасть в окружение под Купянском

Российские войска продвигаются в направлении Купянска в Харьковской области, украинские подразделения вскоре могут попасть в окружение. Об этом заявил ТАСС глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, на Харьковском направлении бои продолжаются, «не останавливается и движение».

«Расстояние до Купянска сокращается, в скором окружении окажутся и некоторые другие населенные пункты, исходя из оперативной обстановки», — сказал Ганчев.

Среди ближайших задач российской армии в 2025 году может быть взятие под контроль городов Часов Яр, Торецк, Покровск и Курахово, а также выход на левый берег Днепра. Такое мнение высказал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

2 января глава украинской Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что Изюм и Балаклею готовят к «круговой обороне».

Ранее Минобороны показало удар FPV-дрона по броневику ВСУ под Харьковом.