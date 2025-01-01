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Под Харьковом FPV-дрон ударил по броневику ВСУ в момент загрузки пехоты

Минобороны показало удар FPV-дрона по броневику ВСУ под Харьковом
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Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

Российское Минобороны показало видео уничтожения FPV-дроном (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) бронемашины с пехотинцами ВСУ под Харьковом, передает ТАСС.

По его данным, в операции участвовали военные разведподразделения группировки «Север». Украинский броневик, в который садились солдаты противника, был обнаружен при помощи БПЛА, а затем ликвидирован прямым попаданием FPV-дрона.

В конце декабря в зоне СВО применили последнюю версию российского дрона-камикадзе «Куб-10Э», который СМИ называли «кошмаром» для ВСУ. По словам главреда журнала «Беспилотная авиация» Дениса Федутинова, эти БПЛА в силу малых массогабаритных размеров, использования композитных материалов и электрического двигателя, обусловливающего низкую акустическую и тепловую заметность, сложно обнаружить и сбить традиционными зенитными ракетными средствами. Эти обстоятельства наряду со скрытостью запуска, обеспечиваемого применением портативной катапульты, делают его довольно удачным решением в своем сегменте.

Ранее сообщалось, что ВСУ получили дроны, способные обходить средства радиоэлектронной борьбы.

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