Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине готовят к «круговой обороне» Изюм и Балаклею

Синегубов: Изюм и Балаклею в Харьковской области готовят к «круговой обороне»
close
Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что Изюм и Балаклею готовят к «круговой обороне». Об этом сообщает украинское издание New Voice.

Чиновник пояснил, что мероприятия по защите региона носят плановый характер.

«На очереди — построение фортификационных сооружений, это круговая оборона города Балаклея и города Изюма», — сказал Синегуб.

Он добавил, что часть работ выполняют сами военные ВСУ, но не уточнил, на каком этапе находятся работы.

До этого сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что в небе над Днепропетровской областью замечена украинская авиация с ракетами Storm Shadow/SCALP-EG.

Также он предупредил, что удары украинская авиация может наносить в сторону Донецкой и Луганской народных республик.

2 января Министерство обороны сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее Калининградец попал в колонию за попытку вступить в ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами