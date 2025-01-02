На Украине готовят к «круговой обороне» Изюм и Балаклею

Синегубов: Изюм и Балаклею в Харьковской области готовят к «круговой обороне»

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что Изюм и Балаклею готовят к «круговой обороне». Об этом сообщает украинское издание New Voice.

Чиновник пояснил, что мероприятия по защите региона носят плановый характер.

«На очереди — построение фортификационных сооружений, это круговая оборона города Балаклея и города Изюма», — сказал Синегуб.

Он добавил, что часть работ выполняют сами военные ВСУ, но не уточнил, на каком этапе находятся работы.

До этого сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что в небе над Днепропетровской областью замечена украинская авиация с ракетами Storm Shadow/SCALP-EG.

Также он предупредил, что удары украинская авиация может наносить в сторону Донецкой и Луганской народных республик.

2 января Министерство обороны сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее Калининградец попал в колонию за попытку вступить в ВСУ.