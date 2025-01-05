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Военный эксперт назвал наиболее перспективное оружие России в 2025 году

Полковник Кошкин: «Орешник» станет наиболее перспективным оружием РФ в 2025 году
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Станислав Красильников/РИА Новости

Наиболее перспективным оружием России в 2025 году станут гиперзвуковые системы, например, комплекс «Орешник». Об этом «Ленте.ру» рассказал полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Ракетно-артиллерийские системы будут развиваться с увеличением дистанции и точности. Будут расти высокотехнологичные системы вооружения, которые будут предлагать высокоточные и мощные удары, такие как гиперзвуковая система «Орешник». На сегодняшний день это направление, по которому будет идти развитие ракетной техники», — сказал эксперт.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран РФ ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью ракетной системы «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американский словарь упомянул ракету «Орешник».

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