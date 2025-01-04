Американский словарь упомянул ракету «Орешник»

Американский словарь Merriam-Webster на своем сайте на вкладке о термине «гиперзвуковой» разместил информацию о российской ракете «Орешник». Авторы словаря в качестве источника привели статью издания Newsweek.

«THAAD — единственная система в американском арсенале, способная перехватывать гиперзвуковые цели, такие как «Орешник», — отмечается в публикации.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал о серийном выпуске «Орешника».