Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Самороченко рассказал, что получал от украинского командования инструкции брать в плен, допрашивать и ликвидировать гражданское население. Соответствующее видео опубликовало министерство обороны России.

«С мирными не церемониться, получается», — сказал он.

Самороченко взяли в плен в Курской области.

Накануне пленный солдат ВСУ, экс-участник антитеррористической операции (АТО) Александр Жигалкин рассказал, почему не хочет возвращаться на Украину.

Недавно пленный польский наемник сообщил, что на стороне Украины принимает участие в боевых действиях «сборная мира» из наемников.

Кроме того, 3 января агентство ТАСС со ссылкой на представителей подпольной организации «Дозор» сообщило, что иностранные наемники из Азербайджана и Грузии были замечены среди сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) в Одессе.

Ранее пленный наемник заявил, что ВСУ набирают в свой состав всех иностранцев без разбора.