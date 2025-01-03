Подполье сообщило о наемниках из Азербайджана и Грузии в ТЦК Одессы

Иностранные наемники из Азербайджана и Грузии были замечены среди сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) в Одессе. Об этом сообщает ТАСС.
Представители подпольной организации «Дозор» указали на наличие иностранных граждан в регионе.
«На данный момент факты присутствия иностранных граждан зафиксированы в Одессе. Мы наблюдали, что в ТЦК работают граждане Азербайджана и Грузии, представители которых есть в Одессе», — сообщил представитель подпольной группы.
По данным «Дозора», информация об иностранных наемниках в составе сотрудников ТЦК появилась еще в ноябре прошлого года. Организация также опубликовала видео, подтверждающее свои слова.
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