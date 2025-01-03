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Подполье сообщило о наемниках из Азербайджана и Грузии в ТЦК Одессы

ТАСС: среди сотрудников ТЦК были замечены наемники из Азербайджана и Грузии
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Shutterstock

Иностранные наемники из Азербайджана и Грузии были замечены среди сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) в Одессе. Об этом сообщает ТАСС.

Представители подпольной организации «Дозор» указали на наличие иностранных граждан в регионе.

«На данный момент факты присутствия иностранных граждан зафиксированы в Одессе. Мы наблюдали, что в ТЦК работают граждане Азербайджана и Грузии, представители которых есть в Одессе», — сообщил представитель подпольной группы.

По данным «Дозора», информация об иностранных наемниках в составе сотрудников ТЦК появилась еще в ноябре прошлого года. Организация также опубликовала видео, подтверждающее свои слова.

2 января взятый в плен гражданин Польши заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) набирают в свои ряды всех иностранцев в качестве наемников без разбора.

Ранее военнопленный рассказал, что украинских женщин готовят к службе по контракту.

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