Пленный наемник заявил, что ВСУ берут в свои ряды всех иностранцев без разбора

Вооруженные силы Украины (ВСУ) набирают в свои ряды всех иностранцев в качестве наемников без разбора. Об этом заявил польский наемник, передает РИА Новости.

По его словам, такая ситуация в армии Украины складывается из-за нехватки живой силы. Он добавил, что для вступления в ВСУ был создан специальный сайт для вербовки иностранных граждан.

«А так как я думаю, что Украине нужны люди, она страдает от нехватки солдат, то они, скорее всего, берут всех подряд, не отказывают», — заявил пленный.

Наемника, который воевал на стороне украинских боевиков, взяли в плен бойцы Добровольческого корпуса ВС РФ.

До этого беженец из Часова Яра Валерий Дорош рассказал, что воюющие на стороне ВСУ граждане Польши занимались мародерством в населенном пункте.

Также сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении американского гражданина Райана О'Лири за вторжение в Курскую область.

Ранее стало известно, что польские наемники поселились в доме семьи из Суджи.