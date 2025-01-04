Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), бывший участник антитеррористической операции (АТО) Александр Жигалкин рассказал, почему не хочет возвращаться на Украину. Его слова приводит ТАСС.

«Мы боимся ходить по Украине. Если раньше нас ловили только ТЦК, то сейчас еще и полиция. Если можно, я бы остался в Российской Федерации», — рассказал он.

Он отметил, что в его 110-й отдельной механизированной бригаде многие военные также хотели сдаться в плен, но потом не возвращаться на Украину.

Недавно пленный польский наемник сообщил, что на стороне Украины принимает участие в боевых действиях «сборная мира» из наемников.

Кроме того, 3 января агентство ТАСС со ссылкой на представителей подпольной организации «Дозор» сообщило, что иностранные наемники из Азербайджана и Грузии были замечены среди сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) в Одессе.

Ранее пленный наемник заявил, что ВСУ набирают в свой состав всех иностранцев без разбора.