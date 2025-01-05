В двух регионах Украины слышны взрывы

В Черниговской и Хмельницкой областях после воздушной тревоги произошли взрывы

На Украине в Хмельницкой области и Черниговском районе слышны взрывы. Об этом сообщает телеканал ТСН.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики, в Черниговской и Хмельницкой областях сейчас действует воздушная тревога.

Прошлой ночью взрывы произошли в украинской столице. Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале уточнил, что на левом берегу города работали средства противовоздушной обороны. Утром 4 января глава Запорожской областной государственной администрации в составе украинских властных структур Иван Федоров рассказал, что в регионе повреждены несколько объектов инфраструктуры, а в Запорожской области за сутки зафиксировано около 360 взрывов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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