В Запорожской области повреждены несколько объектов инфраструктуры на территории контролируемой украинскими властями части региона. Об этом рассказал глава Запорожской областной государственной администрации в составе украинских властных структур Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По словам Федорова, за сутки в регионе произошло около 360 взрывов. Какие объекты пострадали, не уточняется.

2 января также сообщалось, что в подконтрольной ВСУ части Запорожской области была повреждена инфраструктура.

Всего, по данным Минобороны РФ, ВС России нанесли более 1,5 тысячи ударов дронами и высокоточным оружием по военным объектам на Украине в 2024 году.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.