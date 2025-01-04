Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве

В Киеве произошла серия взрывов
close
Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Несколько взрывов произошло в Киеве. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

По данным портала «Страна.ua», в столице Украины на фоне взрывов звучала сирена. Режим воздушной тревоги в Киеве отменили около 0:30 по московскому времени, отмечается в публикации издания.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале уточнил, что на левом берегу столицы работали средства противовоздушной обороны.

1 января сообщалось, что в Киеве после взрывов было повреждено здание Национального банка Украины. Повреждения получили крыша и окна в помещениях на верхних этажах здания. Финансовый регулятор работает в обычном режиме.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее удар беспилотника по правительственному кварталу в Киеве сняли на видео.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами