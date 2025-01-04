Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве

Несколько взрывов произошло в Киеве. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

По данным портала «Страна.ua», в столице Украины на фоне взрывов звучала сирена. Режим воздушной тревоги в Киеве отменили около 0:30 по московскому времени, отмечается в публикации издания.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале уточнил, что на левом берегу столицы работали средства противовоздушной обороны.

1 января сообщалось, что в Киеве после взрывов было повреждено здание Национального банка Украины. Повреждения получили крыша и окна в помещениях на верхних этажах здания. Финансовый регулятор работает в обычном режиме.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее удар беспилотника по правительственному кварталу в Киеве сняли на видео.