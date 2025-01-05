Российская армия не только вернулась к рубежам, откуда начиналась специальная военная операция, но и приближается к административной границе Днепропетровской области Украины. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

«Российская армия в последнее время прибегает уже не к атакам в лоб на шахтерский и промышленный город Покровск. ВС РФ идут в обход его на юге», — пишет издание.

Журнал утверждает, что российские войска все ближе к цели «взять под фактический контроль Луганскую и Донецкую народные республики».

До этого издание Forbes писало, что битва за Покровск (Красноармейск) станет самым крупным сражением для Вооруженных сил Украины в 2025 году. А 29 декабря сообщалось, что украинские подразделения покинули позиции в поселке Шевченко под Покровском.

В свою очередь в конце ноября 2024 года британский журнал The Economist писал, что военнослужащие ВСУ начинают рассматривать возможность территориальных уступок в пользу России из-за усталости от продолжительного конфликта.

Ранее элитная бригада ВСУ потеряла почти 1700 человек до прибытия на фронт.