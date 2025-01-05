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Глава ДНР назвал гибель журналиста Мартемьянова «подлым убийством»

Пушилин выразил соболезнования близким погибшего в ДНР журналиста Мартемьянова
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RVvoenkor/Telegram

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в Telegram-канале выразил соболезнования близким погибшего журналиста Александра Мартемьянова.

По словам главы региона, корреспондент «Известий» был «подло убит» при атаке украинского беспилотника на трассе Донецк – Горловка, когда с коллегами возвращался после съемки последствий обстрелов ВСУ.

«Материалы Александра о Донбассе были смелыми и объективными, он всегда был на переднем крае. Одним из последних расследований отважного журналиста был декабрьский материал об обстреле Горловки кассетными боеприпасами», — отметил Пушилин.

Он добавил, что Мартемьянов, выполняя свой гражданский и журналистский долг, отдал жизнь за то, чтобы люди знали правду, и выразил соболезнования членам семьи и коллегам покойного.

Утром Горловку в ДНР обстреляли ВСУ. Мэр города заявил, что всего было зафиксировано девять обстрелов. При этом были повреждены один частный дом, линия электропередачи, один автомобиль. 19 абонентов остались без света. По последним данным, из-за атаки пострадали 10 человек.

Ранее дрон ВСУ сбросил на поселок в ДНР взрывоопасный предмет.

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