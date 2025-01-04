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Дрон ВСУ сбросил на поселок в ДНР взрывоопасный предмет, есть пострадавшие

Мэр Горловки Приходько: трое мирных жителей в ДНР пострадали при атаке ВСУ
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Сергей Аверин/РИА Новости

Мэр Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале о сбросе с дрона взрывоопасного предмета.

По его словам, инцидент произошел в поселке Озеряновка.

«Три мирных жителя Горловки получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата», — написал чиновник.

Утром город обстреляли ВСУ. Приходько заявил, что всего в Горловке было зафиксировано девять обстрелов. При этом были повреждены один частный дом, линия электропередачи, один автомобиль. 19 абонентов остались без света. По последним данным, из-за атаки пострадали 10 человек. Позднее стало известно, что внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов получил несовместимые с жизнью травмы в результате удара БПЛА Вооруженных сил Украины по автомобилю на трассе Донецк — Горловка.

Горловка находится в 50 км к северу от Донецка, в городе расположен химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

Ранее у памятника Ленину в ДНР оторвало руку в результате обстрела.

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