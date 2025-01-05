Депутат Бундестага Севим Дагделен (группа «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость» - BSW) назвала жуткой и призрачной дискуссию об участии Бундесвера в возможной «миротворческой миссии» на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом она прокомментировала предложение представителя Христианско-демократического союза (ХДС) Родериха Кизеветтера.

Дагделен подчеркнула, что Кизеветтер с подобными призывами «выиграл бы соревнование по опьянению войной», даже если председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман колеблется по данному вопросу.

4 января Кизеветтер заявил, что оппозиция Германии поддержала размещение немецких вооруженных сил на Украине.

Он считает, что Германия обязана вмешаться в российско-украинский конфликт «в нужное время с хорошо оснащенными войсками». Исключать этот вариант было бы безрассудно, подчеркнул Кизеветтер.

До этого глава немецкой партии «Христианские демократы» (ХДС), кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что отправку немецких военных в рамках урегулирования на Украине необходимо будет согласовать с Россией.

Ранее Шольц заявил, что не будет поддерживать Украину в ущерб интересам ФРГ.