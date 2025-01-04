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Немецкая оппозиция поддержала размещение войск ФРГ на Украине

Rzeczpospolita: оппозиция Германии поддержала размещение немецких сил на Украине
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Wolfgang Rattay/Reuters

Спикер по вопросам безопасности оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что оппозиция Германии поддержала размещение немецких вооруженных сил на Украине. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

По словам Кизеветтера, альтернативы размещению немецких миротворцев на Украине после окончания конфликта нет. Он считает, что Германия обязана вмешаться в российско-украинский конфликт «в нужное время с хорошо оснащенными войсками». Исключать этот вариант было бы безрассудно, подчеркнул Кизеветтер.

До этого глава немецкой партии «Христианские демократы» (ХДС), кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что отправку немецких военных в рамках урегулирования на Украине необходимо будет согласовать с Россией.

По словам Мерца, соответствующие намерения должны быть согласованы с Россией. Кроме того, политик считает, что Берлин не должен становиться полноценной стороной конфликта.

Ранее Шольц заявил, что не будет поддерживать Украину в ущерб интересам ФРГ.

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